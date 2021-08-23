«تكلفة التوسعة و6 مليارات دولار بنهاية 2021».. أبرز تصريحات أسامة ربيع

أجرى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مداخلتين هاتفيتين، أمس الأحد، مع قناة صدى البلد، وبرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، تحدث خلالها عن التطوير في المجرى الملاحي وتدريب العناصر البشرية العامة في الهيئة، وكيفية التعامل مع شركات القناة التي تتكبد خسائر.

وفي هذا التقرير ترصد «الوطن» 25 تصريحا لرئيس هيئة قناة السويس:

1- بالنسبة للتطوير في المجرى الملاحي، فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التوقف عن ذلك التطوير بالرغم من ارتفاع معدلات عبور السفن من القناة.

2- فيه 40 كيلو بنعملهم من الكيلو 122 للكيلو 162 ترقيم القناة، منهم 10 كيلو في البحيرات المرة الصغرى هيبقى فيه ازدواج، وده هيزود في عدد عبور السفن داخل القناة.

3- التطوير أيضا يشمل 30 كيلو من الكيلو 132 وحتى 162 من ترقيم القناة، يتم فيهم زيادة في عرض القناة 40 متر جهة الشرق، وتعميق من 69 قدمًا حتى 76 قدمًا.

4- ده هيسهل عملية الملاحة والمناورة الخاصة بالسفن داخل المجرى الضيق من الجزء الجنوبي من قناة السويس، ويقلل تأثير التيار على الدفة.

5- الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس بينهما تواصل وتكامل كبير، ففي حال زادت عدد السفن القادمة للهيئة الاقتصادية زادت عدد السفن العابرة للقناة.

6- هناك مشروعات مشتركة تجريها كل من الهيئتين لتعظيم الاستفادة من القناة، كأعمال التكريك التي تجرى شرق بورسعيد، ومشروعات تموين الوقود للسفن العابرة.

7- الرئيس السيسي دائما يوصي بتدريب العناصر البشرية العامة في الهيئة، وكذا الهيكلة والحوكمة، واستغلال أكبر قدر ممكن من القدرات الموجودة بالترسانات البحرية المصرية للاستفادة من قدراتها بالتصنيع والهيكلة.

8- فيه شركات خسرانة تابعة للهيئة بنعيد هيكلتهم، وهندخلهم في توأمة مع شركات أخرى أكبر.

9- عملية إنقاذ السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي للقناة تمت بسلام، وهو ما أشاد به جميع خبراء النقل البحري حول العالم.

10- الحمد لله نجحنا نخرج السفينة سليمة وطاقمها، ومرورها مرة أخرى يوم الجمعة الماضي من القناة يؤكد ثقة السفينة والشركة المالكة لها في القناة، وإحنا كنا متأكدين أن إجراءتنا السليمة، ومفيش أي مشكلة.

11- الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يهتم بمعدلات عبور السفن في القناة، وانطلاقا من هذا جرى عرض معدلات عبور السفن في الفترة من 1 يناير 2021، حتى شهر أغسطس الجاري مقارنةً بالعام الماضي، لافتا إلى أنه في عام 2020 وصل عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال نفس الفترة لأكثر من 11 ألف سفينة، وفي نفس الفترة من عام 2021 تجاوز عدد السفن الـ12 ألف سفينة، بزيادة 6.1%.

12- الحمولات العابرة من القناة في عام 2020 من 1 يناير حتى 20 أغسطس بلغ 736 مليون طن، وفي نفس الفترة من عام 2021 بلغت 786 مليون طن بزيادة 6.8%.

13- إيراد قناة السويس في عام 2020 بلغ 3.5 مليار، وفي عام 2021 بلغ 3.8 مليار دولار بزيادة قدرها 11.2%.

14- الإيرادات وعدد السفن في زيادة، وتأثير جائحة فيروس كورونا لم يؤثر في قناة السويس بشكل كبير نظرا للخطط والسياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها إدارة القناة.

15- بمجرد ظهور جائحة فيروس كورونا في الصين، عملت الهيئة على إعادة هيكلة خطة أسعارها وخطتها التسويقية من أجل جذب أكبر عدد ممكن من السفن للعبور من القناة، وجرى وضع حزم من التخفيضات المرنة بدأت من 17% حتى 75% من قيمة العبور بعد الاتفاق مع التوكيلات العالمية المختلفة.

16- في خلال النصف الأول من العام الجاري وصل عدد السفن العابرة 519 سفينة جديدة لم تكن لتعبر القناة من قبل، وجم نتيجة التخفضيات.

17- ده خلانا نحقق في العام المالي من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021 أعلي أيراد في تاريخ القناة واللي وصل لـ5.8 مليار دولار.

18- عودة السفينة البنمية العملاقة «إيفر جيفن» إلى القناة، أمر مهم للغاية لأن ذلك يمثل شهادة ثقة من الشركة المالكة للسفينة نفسها بقناة السويس، على الرغم من حادثة الجنوح التي تعرضت لها بالقناة قبل نحو 45 يوما.

19- الشركة المالكة للسفينة البنمية تعلم جيدا أن ما حدث لسفينتها، لم يكن للقناة دخل فيه وكان خارج إرادتها، بالإضافة إلى أن الإجراءات التي اتخذت من هيئة القناة ومهندسيها وعامليها لإنقاذ السفينة، لم يكن من الممكن أن تحدث إلا مع المصريين.

20- بنتكلم على مركب كبيرة عملاقة، طولها نحو 400 متر وحمولتها كانت حوالي 240 طن، وتقعد 6 أيام بالمنظر ده وتطلع سليمة مفيش خدش في المركب، ومفيش حاجة في البضاعة حصلها حاجة.

21- عودة السفينة للعبور من القناة من جديد، شهادة من الشركة المالكة للسفينة بسلامة الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة سوء على مستوى عملية الإنقاذ، أو حتى على مستوى عمليات التفاوض على التعويض المناسب للقناة بعد أن تسبب السفينة في تعليق الملاحة بها لمدة 6 أيام كاملة.

22- هيئة قناة السويس تتخذ نفس الإجراءات دائما، خلال عمليات الاستعداد لعبور أي سفينة عمالقة مثل «إيفر جيفن»، ودائما ما نحرص على أن يصاحب تلك السفن العملاقة عدد 2 قاطرة طيلة مسيرتها بالقناة من بداية المجري وحتى نهايته.

23- القناة استطاعت أن تحقق كل هذا رغم التأثير العالمي لوباء كورونا على كل دول العالم، والإجراءات التسويقية التي اتخذتها القناة وما زالت مصرة عليها، هي من أوصلتنا إلى تلك النتيجة.

24- الهيئة مستمرة على نفس سياستها التسويقية بالإضافة إلى عمليات التطوير على مستوى المجري الملاحي للقناة إلى جانب الخدمات التي تقدمها القناة إلى عملائها، وتأمل أن تحقق 6 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري.

25- عمليات التطوير والتي تشهدها القناة حاليا وعمليات توسيع المجرى الملاحي للقناة، لن يكلف الدولة أي ميزانية، والرئيس كان وجه أننا نعمل الموضوع ده بإمكانياتنا وقدراتنا إحنا، مش جايبين حد من بره، وتكلفة المشروع كله من عائدات القناة.

26- العمل على هذا المشروع دون أن نكلف الدولة أي أعباء مادية أمر هام جدا ومفيد للاقتصاد المصري ككل، وفي كراكات موجودة، وجبت كراكتين جداد، وعندك الأطقم، وإحنا بنشتغل بالفعل في المشروع بإمكانياتنا وقدراتنا وكراكتنا، وتكلفة المشروع لن تكون كبيرة، وستنحصر فقط حول مصاريف الوقود والعمالة فقط لا غير.