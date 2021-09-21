ربيع: أكثر من 6 ملايين مركبة مرت في 20 نقطة عبور بين ضفتي قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس يعزز منظومة ربط سيناء بأرض الوطن ضمن 20 نقطة عبور مختلفة تربط بين ضفتي القناة مقسمة إلى 3 قطاعات رئيسية، وهي القطاع الشمالي الواقع في نطاق محافظة بورسعيد بواقع 6 نقاط، بواقع 3 نقاط عبور معديات وهي معدية بورسعيد ومعدية الرسوة شرق التفريعة، بالإضافة إلى نقطة عبور كوبري النصر العائم وأنفاق 3 يوليو.

ربيع: الهيئة تقوم بصيانة وتشغيل منظومة محاور العبور على مدار الساعة

وأضاف ربيع خلال كلمته، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "وهناك القطاع الأوسط الواقع في نطاق محافظة الإسماعيلية بواقع 10 نقاط عبور، بواقع 4 نقاط عبور معديات، وهي القنطرة والفردان ونمرة 6 وسرابيوم، بالإضافة إلى كوبري السلام و3 نقاط كباري عائمة وهي كوبري الشهيد أبانوب وكوبري الشهيد أحمد منسي وكوبري الشهيد طه زكي وأنفاق تحيا مصر".

وتابع: "أما القطاع الثالث فهو القطاع الجنوبي الواقع في نطاق محافظة السويس، بواقع 4 نقاط عبور، وهي معدية الشط، وكوبري الشهيد شبراوي وأنفاق الشهيد أحمد حمدي".

وأوضح، أن إحصائية أنفاق العبور في الفترة من 1 يناير حتى 1 أغسطس من هذا العام، فقد مر في الأنفاق 5346750 مركبة، و1349163 مركبة في الكباري العائمة والمعديات، حيث يصل الإجمالي إلى 6695913 مركبة، حيث يتبين من الإحصائية السابقة أن معدلات عبور المركبات عبر سلسلة الأنفاق وصلت إلى 4 أضعاف معدلات عبور باقي المحاور، حيث تظل الأنفاق هي الخيار الأول للمواطن والمستثمر في رحلة العبور بين ضفتي القناة، كما أن لهذه المنظومة من الأنفاق العملاقة دور فاعل في زيادة معدلات الصادرات من موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء في بورسعيد أو السويس.

وأكد، أن الهيئة تقوم بصيانة وتشغيل منظومة محاور العبور بأكملها على مدار الساعة، من خلال أحدث أنظمة التشغيل الإلكترونية مع الاستعانة بأحدث وسائل الفحص والكشف المستخدمة في فحص المركبات والأفراد بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة المصرية.