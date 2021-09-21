كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الموعد الرسمي لتنسيق الدبلومات الفنية 2021، مؤكدة أن التنسيق يبدأ اعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق 23 ستمبر الجاري ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر نفسه، موضحة أن التنسيق يتم إلكترونياً مثل تنسيق طلاب الثانوية العامة، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع جميع التعليمات الدقيقة للتنسيق.

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وأوضحت الوزارة في بيان لها، عن خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في السطور التالية:

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

-تحديد نوع المؤهل «سياحي أو زراعي أو تجاري أو صناعي» للنظامين الثلاث سنوات والخمس سنوات.

-يسجل الطالب رقم جلوسه المدون في شهادة الدبلوم.

-كتابة الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

-تظهر للطالب قائمة بيان تأكيدي لبياناته شاملة الاسم ورقم الجلوس ويقوم بالضغط على «الخطوة التالية».

-ضرورة أن يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به.

-مراجعة الرغبات التي تم تسجيلها.

-فى حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية يجب التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الطلاب والامتحانات لاستخراج بدل فاقد.

«التعليم العالي»: يحق للطالب تعديل رغباته في تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه يحق للطالب تعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، موضحة أنه يمكن تعديل الرغبات أكثر من مرة، لافتة إلى أن الرقم السري يعتبر لضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات دون علم الطالب.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة التنسيق، لافتة إلى أنها حريصة على توفير فرص تعليمية مميزة لطلاب الدبلومات الفنية في مختلف الجامعات لتخريج جيل مؤهل لسوق العمل وقادر على تنمية المجتمع.