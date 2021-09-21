كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن شروط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021، مؤكدة أنه يبدأ عقب إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، الذي من المقرر انطلاقه يوم الخميس المقبل الموافق 23 سبتمبر.

شروط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021

- الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة الجغرافية (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

بالنسبة لطلاب شهادات الثانوية الفنية ثلاث أو خمس سنوات: تحدد المنطقة الجغرافية (أ) في التوزيع الجغرافي بأنها المنطقة التي بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية الفنية.

يسمح بتحويل الطلاب المستجدين المرشحين من مكتب التنسيق للعام الجامعي 2020/2021 بين الجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب أو تحويل للبرامج الجديدة أو بسبب النقل الإداري أو تحويل الحالات المرضية طبقا للقواعد المعمول بها في العام الجامعي الماضي 2019/2020 وذلك على النحو التالي:

* يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

*لا يجوز التحويل بين الكليات التي يكون القبول بها والترشيح لها على أساس القبول الإقليمي.

*يسمح للطلاب بالتقدم للتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الإلكتروني بنسبة 10% من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها، وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل، وذلك للشهادة الثانوية الفنية، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

شروط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021 للكليات المناظرة وغير المناظرة

التحويل إلى كلية غير مناظرة:

- بالنسبة لطلاب الشهادات الثانوية الفنية «نظام الثلاث والخمس سنوات» يسمح للطالب الذي رشح في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبشرط ضرورة توافر ما يلي:

- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام – انتساب موجه».

- استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وُجِدَتْ ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.

التحويل إلى كلية مناظرة:

- يسمح للطالب الذي رشح في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط ،وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا؛ إذ تقع الأخيرة في النطاق الجغرافي (أ) وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ)، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى 5 كليات للهندسة «القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا»، والحد الأدنى للقبول بها مثلا (392 و391 و390 و388 و387) درجة، فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى «387 درجة»، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول «الانتظام – الانتساب الموجه»:

الحالة الأولى:

*في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا لما يلي:

* إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيقيد حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام «الانتظام».

* إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه فيقيد حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام «الانتساب الموجه».

الحالة الثانية:

* في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما «انتساب موجه»، ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا لنظام «الانتساب الموجه» فقط، ولا يجوز قيده وفقا لنظام الانتظام.

* يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة، وفى حدود الحد الأدنى للقطاع.

*يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

* يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.