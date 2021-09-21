«نصر»: المشير طنطاوي كان مثالا للقائد ذو الرؤية ووصّل مصر بر الأمان

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن المشير محمد حسين طنطاوي يرسم صورة لجندي مصري حمل مصر على أكتافه في محنتها حتى وصلت إلى بر الأمان، موضحًا: «هو ده الجندي المصري اللي شال مصر في 1956 وحرب الاستنزاف وحرب 1967م وحرب أكتوبر حتى أوصلها إلى بر الأمان لما كادت أن تفتك بها بشكل يضيع كل ما أنجزته مصر، واستطاع أن يكبح جماح جيشه ونفسه ويضغط على كل ملامح الصبر لديه، وكان مثالا للقائد ذو الرؤية ووصّل مصر لبر الأمان».

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «كان في ناس بتيجي ميدان التحرير ويهاجموا مدرعات، وبدون أي إعلان كانت الوحدات بتتشال وبتتغير ويجي ناس غيرهم ميعرفوش حاجة عن اللي حصل خالص عشان يقابلوا الناس بكل بشاشة وترحاب ويقفوا مع الناس».

الأعداء معرفوش يستفزوا الجيش

وتابع: «الأعداء معرفوش يستفزوا الجيش عشان يحصل عليه الحظر الدولي اللي كان ممكن يضيع مصر، وخاصة أن هناك من الأساطيل التي كانت على أهبة الاستعداد لكي تنفذ على مصر الحظر الجوي، واستغل الإخوان الأوضاع التي كانت قائمة في تنفيذ عملياتهم الإرهابية، مثل مهاجمة الكمائن وتفجير خطوط الغاز الطبيعي، لذلك كان المشير حسين طنطاوي كان قابضا على الجمر عشان يوصل مصر إلى بر الأمان».

كانت له نظرة في الرجال

وأردف: «عندما اختار الشعب هذا الفصيل في الانتخابات، وافق المشير حسين طنطاوي، وكانت له نظرة في الرجال من حوله، وأنجز إنجازات غير مسبوقة ولم يحقق أحدا ما حققه حتى الآن، وكان مثالا للقائد ذو الرؤية والخبرة».