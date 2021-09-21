العثور على جثمان مسن بفندق شهير بالعجوزة توفي بهبوط في الدورة الدموية

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة، تفاصيل ملابسات العثور على جثمان مسن داخل فندق شهير في العجوزة، وتبين من تحريات المباحث ومناظرة جثمان المتوفي، خلو الجثمان من أي إصابات، وباستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفي، تبين أن الوفاة طبيعية، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، لما يعانيه من أمراض الشيخوخة، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثمان مسن داخل فندق بالعجوزة

وأفادت تحريات المباحث، بأن وفاة مسن داخل فندق شهير بالعجوزة، ليست ناتجة عن شبهة جنائية، وأن المسن «ز. ي» في العقد السابع من العمر، كان يعيش بمفرده داخل الفندق منذ عدة أسابيع، وأن عمال الفندق عثروا على جثمانه داخل غرفته، بعد أن لاحظوا عدم خروجه من الغرفة منذ يومين، فأبلغت إدارة الفندق جهات التحقيق بخبر الوفاة، وتبين من أعمال الفحص أن الوفاة طبيعية.

تشريح جثمان مسن بالعجوزة

قررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المسن المتوفي داخل فندق شهير بالعجوزة، لبيان أسباب الوفاة رسميًا، وكلفت النيابة الطب الشرعي بموافاتها بنتائج تقرير الصفة التشريحية عقب انتهائه، وطلبت النيابة أيضًا تحريات المباحث في الحادث.

جريمة مقتل سيدة بالجيزة

وفي سياق منفصل، تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عامل قمامة بتهمة قتل عشيقته، وإخفاء جثمانها بمعاونة شقيقه داخل قطعة أرض زراعية في كرداسة، بعد أن تمكن المتهم الأول من قتل المجني عليها عن طريق ضربها على رأسها مرات متكررة ما تسبب في دخولها في حالة إعياء شديدة وماتت بعد 24 ساعة من تعرضها للإصابة، فأسرع المتهمان بالتخلص من جثمان السيدة بقصد الهروب من المسئولية، لكن المباحث كشفت ملابسات الجريمة بعد أيام من حدوثها.