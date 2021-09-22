عصام السقا: تأثير الشخصية أكثر ما يشغل بالي.. ودعم الجمهور يشعرني بالرضا

أكد الفنان عصام السقا، أن اهتمامه الأكبر أثناء اختيار الأعمال الفنية، ينصب على التأثير الذي ستتركه الشخصية التي يلعبها على محور الأحداث، حتى لو كانت مشاهدها قليلة، مشيرا إلى أن هذا أفضل من الظهور في عدد كبير من الحلقات دون جدوى.

عصام السقا: مساحة الدور في أي عمل فني لا تشغلني

وأكد الفنان عصام السقا، خلال ندوة بجريدة «الوطن» ردًا على تساؤل بشأن مدى اهتمامه بمساحة الدور الذي يجسده في أي عمل فني: مساحة الدور أمر لا يشغلني كثيرًا، ولكن الاهتمام يكون بالشخصية التي أقدمها، وهى الـتي تفرق معي كثيرًا.

عصام السقا: دعم الجمهور يشعرني بالرضا «كأني عملت بطولة»

وأضاف: بسأل نفسي هل الدور الذي أقدمه سيكون محوريًا ومؤثرًا، ممكن أشارك في مسلسل 30 حلقة، وأنا مشاهدي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، أنا بختار الدور الذي ألعبه على الشاشة، بناء على تأثيره وإنه سيكون محوريًا في الأحداث الدرامية، والحمد لله المشاهد القليلة التي أقدمها تجعلني راضيًا تمامًا بسبب رد فعل الناس «كأني عملت بطولة».

«بيت عز» كان ملئ بالأحداث الجاذبة للمشاهدين

ووصف الفنان عصام السقا، الاتجاه لتقديم أعمال درامية تدور أحداثها في إطار 10 حلقات أو أقل، أنها تقدم جرعات سريعة تقدم للمشاهدين، وتبعد تمامًا عن العيوب التي قد تصيب الأعمال الدرامية التي تدور أحداثها في 30 حلقة وأكثر منها «المط والتطويل»، وتمنع المشاهد من الملل، مثل حكاية «بيت عز» كان ملئ بالأحداث الجاذبة للمشاهدين.

كان عصام السقا قد شارك في حكاية «بيت عز» أولى حكايات الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا» الذي يتضمن عدد من الحكايات، كل حكاية تدور أحداثها في 10 حلقات على مدار أسبوعين، تعرض من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة DMC الساعة 8 مساءًا.