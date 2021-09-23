عصام السقا عن «هيثم النصاب» في حكاية بيت عز: لا أتعاطف معه

تصدر الفنان عصام السقا، مؤخرًا محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب شخصية «هيثم»، الشاب «الطمّاع» الذي نصب على والدة زوجته «حماته»، خلال أحداث حكاية «بيت عز»، أولى حكايات الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا» الذي عرض على شاشة قناة «dmc»، وانقسام متابعي السوشيال ميديا حول موقفه؛ إذ أن منهم من أبدى سعادته بسبب مواقف أم الزوجة الحاقدة على ابنة شقيقتها الراحلة، وآخرون انتقدوا تخليه عن زوجته الحامل.

عصام السقا: لم أخف من تقديم شخصية هيثم «النصاب»

وقال الفنان عصام السقا، خلال حضوره ندوة بـ«الوطن»، إن شخصية هيثم التي جسّدها على شاشة التليفزيون من خلال حكاية «بيت عز»، لم يجد لها أي نوع من الأعذار بسبب تصرفاته غير المقبولة تجاه زوجته وأسرتها، والنصب عليهم في النهاية.

عصام السقا: لا توجد أعذار لتصرفات «هيثم» في حكاية «بيت عز»

وعن التخوف من تقديم شخصية هيثم «النصاب»، أكد عصام السقا: «لم أتخوف إطلاقًا، وهناك أشخاصًا تعاطفوا مع هيثم، لأنه لم يكن راضيا عن زواجه، وحماته كانت تعاملها سيئ مع ابن شقيقتها، وبالنسبة لي أنا لم أتعاطف معه، لأنه في النهاية شخص نصّاب، خدع حماته وتخلى عن زوجته التي ذهبت إليه لتخبره بحملها، واكتفى بترك وديعة لها في البنك، وبالتالي لم ألتمس له أي نوع من الأعذار في الأسلوب الذي اتبعه مع زوجته وأسرتها».

عصام السقا عن «بيت عز»: ملئ بالخطوط الدرامية

وتابع: «حكاية بيت عز بها خطوط درامية كثيرة متشابكة مع بعضها البعض، وتمس أشخاص كثيرون، منها خلافات عائلية بسبب الميراث، وتحول الخالة لبركان شر للاستيلاء على العقار الذي تعيش فيه ابنة شقيقتها، والأب العاشق لابنته والداعم لها وبمثابة البطل الخارق لها سوبر هيرو، وفيه هيثم الزوج الذي يرى أن زواجه من شهد، كان من البداية اختيار خاطئ، وبدأ يبحث عن السعادة خارج الحياة الزوجية التي يعيشها بالفعل، لأنه أصبح إنسانًا غير راضي بالمرة، بخلاف إنه شخص طمّاع وغير مُعجب بزوجته ولا أسرتها بالكامل، وفي النهاية نصب عليهم ومشي، وفي مشاهدين فرحوا جدًا بما فعله هيثم في هذه الأسرة».

حكاية «بيت عز» الذي عرض على قناة dmc، بطولة سهر الصايغ، عصام السقا، رشدي الشامي، أحمد الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي.