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محمود مسلم

ضبط 150 طن تقاوي ذرة شامية غير مرخص بإنتاجها في البحيرة

الوزارة تناشد المزارعين شراء التقاوي الجيدة المعتمدة

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الوطن
01:00 م | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
ذرة شامية

ذرة شامية

قال الدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إنه استكمالا لما قامت به الإدارة من ضبطيات قضائية وضربات استباقية متتالية، تم صباح اليوم بعد تأكيد المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية والاستعانة بقوة من مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة، ضبط منشرين لتقاوي الذرة والتي تم إنتاجها خارج منظومة الاعتماد والتفتيش الحقلي بالمخالفة لمواد القانون.

حملات مكثفة لمتابعة حقول إنتاج التقاوي

وجرى التحفظ على الكميات الكبيرة التي تم ضبطها بالمنشرين، وعمل محاضر بمركز شرطة الرحمانية، لعرضه على النيابة العامـة على ذمة المحضر، والكمية التي تم ضبطها تتعدى 150 طن تقاوي الذرة شامية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف المرور ومتابعة حقول إنتاج التقاوي ومكافحة ظاهرة غش التقاوي لاعتماد والتفتيش الحقلي بالمخالفة لمواد القانون.

وتناشد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المزارعين، بشراء التقاوي المعتمدة ومن المنافذ التابعة للوزارة أو من المنافذ والمحال المرخصة من الوزارة.

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