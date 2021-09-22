الشرطة تنظم ورش عمل لتدريب العاملين بالدولة على مواجهة مخططات الإرهاب

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة، عددا من ورش العمل التدريبية تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة، وشارك خلالها 289 فردا يمثلون 52 مؤسسة وطنية تشمل قيادات الجهاز الحكومي من وزارات الدولة والهيئات الحكومية وعدد من النقابات العمالية، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

توصيات ونتائج تؤكد على جهود الدولة المصرية في مواجهة مخططات الإرهاب

وتناولت ورش العمل التدريبية العديد من الموضوعات المتصلة بالأمن القومي، وقد أثمرت المناقشات التي تناولتها الورش عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهمية.

ومن بين التوصيات نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل واحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، من خلال الاهتمام برفع الوعى لدى المواطنين، وأن الدولة المصرية قد انتهجت في إحباط تلك المخططات نهجاً فريداً تمثل في حشد كافة الجهود من مختلف مؤسسات الدولة وكياناتها، وإلغاء الحواجز بين كافة الأجهزة لتعمل كلها بتناسق وتناغم من أجل احتواء مخططات الهدم والتحول نحو التعافي، ومن ثم الانطلاق صوب التطوير الشامل ومناخ الاستقرار الذى تشهده الدولة حاليا.