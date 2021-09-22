رئيس جامعة المنوفية يتابع خروج آخر حالتين من مصابي فريق السرعة

أجرى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، زيارة للمستشفى الجامعي، اليوم، للإطمئنان على آخر حالتين من مصابي حادث فريق السرعة بكفر الشيخ ومتابعة خروجهما من المستشفى.

رئيس جامعة المنوفية يتفقد المصابين

والتقى رئيس الجامعة، بالمصابين واطمأن عليهما من خلال الأطباء المعالجين، والإطلاع على التقرير الطبي عن الحالة الصحية لهما، والتأكد من تجهيز سيارة إسعاف لنقلهما إلى منزليهما.

وأعرب أهالي المصابين عن شكرهم وتقديرهم للخدمة الطبية والعلاجية التي جرى تقديمها للمصابين والرعاية الكاملة لهم على كافة المستويات، فضلا عن الدعم النفسي المقدم من قبل المسئولين .

رافق رئيس الجامعة خلال زيارته، الدكتور محمود قوره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية

على صعيد مختلف، استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، لجنة قطاع الدراسات الصيدلية برئاسة الدكتور ماهر الدمياطي على هامش اجتماع اللجنة في رحاب جامعة المنوفية.

وأعرب «مبارك»، عن سعادته بعقد اجتماع اللجنة في جامعة المنوفية واستضافة عمداء كليات الصيدلة على مستوى الجامعات المصرية، كما استعرض نشأة الجامعة ومدى التطور الذي شهدته حتى وصل عدد كلياتها إلى 23 كلية ومعهدا تشمل مختلف التخصصات العلمية، مشيرا إلى أن كلية الصيدلة بالجامعة تسعى منذ إنشائها لإعداد صيادلة ذوي كفاءة متميزة وتطبيق أعلى المعايير في التعليم والتدريب الصيدلي، والارتقاء بالأبحاث العلمية والتطبيقية.