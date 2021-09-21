استقرار الحالة الصحية لـ11 مصابا بالتسمم في المنوفية

كشف مصدر مسئول بصحة المنوفية، استقرار حالة 11 مصابا في واقعة التسمم التي شهدتها مدينة السادات، أمس، مؤكدا خروج بعض المصابين من مستشفى السادات المركزي، ولم يتم تحويل أي حالة إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم.

مصدر بمديرية الصحة: المصابون تلقوا الرعاية الطبية الكاملة فور وصولهم

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن المصابين فور وصولهم لمستشفى السادات المركزي، خضعوا للرعاية الطبية اللازمة، مؤكدا أن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، زار المستشفى للاطمئنان على حالة المصابين بعد ساعات من استقبالهم.

وأوضح المصدر، أن من بين المصابين في واقعة التسمم بعض الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و17 سنة، لازالوا يخضعون للرعاية الطبية اللازمة، من قبل الأطقم الطبية بالمستشفى، لحين تماثلهم للشفاء.

مستشفى السادات يستقبل 11 مصابا بالتسمم في المنوفية

الجدير بالذكر، أن مستشفى السادات المركزي بمحافظة المنوفية، استقبل 11 مصابا بالتسمم، مساء أمس الاثنين، نتيجة شرب مياه ملوثة ومختلطة بالمبيدات الزراعية، وفور وصول المصابين للمستشفى خضعوا لعمليات غسيل معدة وجرى متابعتهم بشكل دقيق حتى استقرت حالتهم.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مرمز شرطة السادات، يفيد باستقبال المستشفي المركزي 11 شخصا مصابين بتسمم نتيجة تناول مياه ملوثة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات حول الواقعة، كما تقوم النيابة بسؤال المصابين في واقعة التسمم.