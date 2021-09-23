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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الخميس 23-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:05 ص | الخميس 23 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

أصحاب برج الأسد قادرين على إدارة الأمور حولهم، فهو قيادي وسريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارت بسرعة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل الحظ.. تستطيع أن تبدو مقنعا إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

عطارد في منزل العلاقات يجعلك حاضر الذهن تلتقط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

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