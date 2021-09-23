حظك اليوم برج العقرب الخميس 23-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يمتلك قدرا كبيرا من الثقة بالذات لدرجة تصل إلى الغرور عند البعض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تنظم جهودك وتهتم بسلامتك وعليك باتباع نظام صحي، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

عليك اليوم باتباع الدقة في كل كلمة تتفوه بها وتجنب الفخر والتسرع والخطأ.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.