«الصدفة» أسقطت أكبر عصابة لسرقة السيارات الملاكي بـ4 محافظات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية التفاصيل الكاملة لسقوط عصابة مكونة من 11 متهما في 4 محافظات لسرقة السيارات الملاكي، وتزوير أوراق ومستندات ملكية لها؛ إذ تبين أن المتهمين «مسجلين خطر» وكونوا عدة فرق للعمل في سرقة السيارات؛ إذ ينفذ هذا الأمر عدد منهم، وآخرون يزورون أوراق ملكيتها، ثم يتولى فريق ثالث مهمة تسويقها وبيعها.

13 جريمة سرقة

وتبين من تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن المتهمين نجحوا في تنفيذ 13 واقعة سرقة من مناطق مختلفة، وزوروا سندات ملكية البعض منها، بينما قطعت أخرى، وجرى بيعها كقطع غيار.

صدفة و5 مسجلين

وبحسب التحريات، فقد قادت «مصادفة» القبض على المتهمين، عندما أبلغ مواطن قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، باكتشافه سرقة السيارة ملكه، حال توقفها أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم، ومن خلال التحريات حددت السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة ،وتبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 5 مسجلين خطر.

واستهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، المتهمين وأمكن ضبطهم، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة حال استقلالها من قبل أحد المتهمين، وعثر بحوزتهم على رخصة تسيير مزورة، وكمية من الأقراص المخدرة، وفرد خرطوش وطلقتين من العيار ذاته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب «المفتاح المصطنع، وتوصيل الأسلاك».

اصطناع مستندات ملكية

واعترف المتهمون بسرقة السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة بالأسلوب ذاته، بقصد استخدامها في وقائع السرقة، وحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وأقرّ أحدهم تحصله على رخصة التسيير المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص، وبتطوير مناقشتهم أقروا باصطناع مستندات ملكية للسيارات الملاكي، والتلاعب بأجزائها الجوهرية بقصد التصرف فيها بالبيع، وتقطيع سيارات النقل إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع كقطع غيار سيارات.

كما أقر المتهمون بارتكاب 13 حادث سرقة سيارات بالأسلوب ذاته، وتصرفهم بالبيع لعدد من السيارات المستولى عليها لدى عملائهم «سيئي النية»، 6 أشخاص، لهم معلومات جنائية.

4 مديريات أمن تطارد المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات أمن القليوبية والدقهلية والشرقية والغربية، أمكن استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم السيارات المستولى عليها، ومع أحدهم فرد خرطوش وأقراص مخدرة، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدوها.

وأقر اثنين من العملاء بحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، وبإرشاد المتهمين ضبطت 4 سيارات بمكان إخفائهم داخل معرض سيارات كائن بمحافظة الغربية، ملك العملاء «سيئي النية».

وأضاف المتهمون أن بعض السيارات «هالك حوادث» مختلفة، وأصلحت باستخدام قطع غيار سيارات من متحصلات وقائع سرقة من ذات الماركة والموديل، تمهيدا للتصرف فيها بالبيع بموجب أوراق ومستندات صحيحة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة، وأحيل المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية.