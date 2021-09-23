كواليس سقوط عصابة أجنبية لترويج المخدرات المهربة: الضابط خدعهم بمكالمة

قادت المصادفة أجهزة الأمن للقبض على أكبر عصابة دولية لترويج مخدري الحشيش والآيس في محافظتى القاهرة والجيزة، بعد أن رصدت التحريات وجود رواج كمية كبير من المخدرات، فجرى تعقب مصدرها وتبين أن أحد الديلرات بمنطقة الهرم في الجيزة، هو المسئول عن ترويجها.

خدعة الضابط

وكشفت التحريات التفاصيل الكاملة، وكواليس سقوط العصابة التي تضم اثنين من الأجانب؛ إذ تبين أن شخص يدعى «ي. ب»، يحمل جنسية أجنبية، هو من يمد «الديلر» بتلك الكميات الكبيرة من المخدرات، فأعد كمينا وضبط؛ إذ اتصل به ضابط بمكافحة المخدرات، وزعم أنه تاجر ويريد شراء كمية كبيرة من الآيس، وطلب عينة قبل الاتفاق على السعر، وفي أثناء فحصها قبض عليه، وتبين أن المخدرات المضبوطة بحوزته مهربة من الخارج.

واعترف المتهم ويدعى «ياسر. ع»، 35 سنة، بتعاونه مع الأجنبي في ترويج المخدرات بالجيزة، وأنهما يحصلان عليها من أحد الأجانب الذي يقيم بمدينة نصر، والذي يتولى تهريبها من الخارج.

مراقبة وكمين

وذكرت التحريات أنه جرى متابعة عنصرين إجراميين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، تخصصا في الاتجار بمخدري الحشيش والآيس «الشابو»، وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، مسرحا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

كمين لضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 500 جرام، ومبلغ مالي، وميزان، وهاتفي محمول.

مخدرات بـ14 مليون جنيه

واعترف المتهمون بأنهما تحصلا على تلك المواد المخدرة من شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبتكثيف التحريات تبين أنهما من العناصر النشطة في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة لداخل البلاد، خاصة مخدرى الحشيش والآيس «الشابو».

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر في القاهرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 6 كيلو جرام و مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وصحة أقوال المتهمان، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 14 مليون جنيه، وأحيل المتهمين للنيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.