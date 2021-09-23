«التعليم» توجه رسالة مهمة لطلاب الدور الثاني قبل استلام شهادة الثانوية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع مدارس المرحلة الثانوية، بضرورة مراجعة شهادات الثانوية العامة قبل تسليمها للطلاب، مؤكدة أنه يجب أيضا على جميع طلاب الثانوية العامة للدور الثاني، ضرورة مراجعة الدرجات والمجموع الكلي قبل استلام الشهادات، والتأكد تماما من مطابقة المجموع والدرجات في الشهادة للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن المدارس ستبدأ اليوم في تسليم شهادات المرحلة الثانوية لطلاب الدور الثاني، حتى يتسنى لهم التنسيق للجامعات، مؤكداً أن الوزارة نبهت جميع المدارس بضرورة تيسير عمليات تسليم الشهادات للطلاب والالتزام بالمواعيد المحددة.

«التعليم»: مراجعة استمارة النجاح تتضمن التأكد من حصول الطالب على درجته والمجموع الكلي

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مراجعة استمارة النجاح تتضمن التأكد من حصول كل طالب على درجته النهاية الصغرى على الأقل والمجموع الكلي للدرجات، ومراجعة المجموع الكلي لجميع المواد، واعتماد الشهادة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة.

وتابع المصدر، أنه يجب على جميع المدارس الالتزام باعتماد شهادة النجاح بخاتم الإدارة التعليمية، وذلك بالنسبة للمدارس التي ليس بها خاتم شعار الجمهورية وطلاب المنازل، وذلك قبل تسليمها للطلاب، لافتاً إلى مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

في حالة اكتشاف أي خطأ في الشهادة يجب إخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة

وأوضح المصدر، أنه في حالة اكتشاف أي خطأ في شهادة الثانوية العامة، يجب إخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراء اللازم، كما تخطر الإدارة العامة للامتحانات بصورة من ذلك.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني ونسبة النجاح، لافتة إلى أن الامتحانات عقدت ورقيا بنظام الأسئلة الموضوعية والبابل شيت مثل امتحانات الدور الأول، مشيرة إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في جميع اللجان الامتحانية.