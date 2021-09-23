5 سيارات إطفاء تخمد حريقا نشب في منزل بالعياط

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب في منزل بمنطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، وكشفت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن الحريق التهم محتويات المنزل بالكامل، ولم يسفر عن إصابات بشرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

حريق في منزل وسط الزراعات بالعياط

تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من مزارع، 50 سنة، يفيد بنشوب حريق في منزله بمنطقة الزراعات بالعياط. بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وانتشرت القوات في محيط الحريق.

وبدأت القوات في السيطرة على الحريق، قبل أن تمتد النيران إلى المنازل المجاورة، وتبين أن المنزل مكون من طابقين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت إلى مكان الحريق.

وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية.

النيابة تعاين موقع حريق شقة مصر القديمة

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنت من إخماد حريق التهم شقة في منطقة مصر القديمة.

وتبين من خلال التحريات والتحقيقات، أن الحريق التهم محتويات الشقة، دون أن يسفر ذلك عن خسائر أو إصابات بشرية، وبمناقشة مالك الشقة، لم يتهم أحدا وأكد أن ماسا كهربائيا وراء اشتعال النيران.

وانتقلت فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث، وتقرر انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.