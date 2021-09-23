تفاصيل حريق مصنع كرتون في مدينة السادات.. السبب غير معروف

شهدت محافظة المنوفية، حريقًا هائلًا في أحد المصانع في المنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وانتقل عدد من قيادات الحماية في المنوفية في مكان الواقعة، كما انتقل اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إلى مكان الحريق، حتى تمت السيطرة عليه.

أسباب حريق مصنع للكرتون بالسادات

وكشفت مصادر أمنية، أن سبب الحريق الذي نشب في مصنع كرتون في مدينة السادات، غير معلوم حتى الآن، موضحا أنه فور إخطار الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية بالواقعة من قبل الكمين الأمني بالقرب من المصنع، جرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء؛ للتعامل مع الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن القريبة من المصنع.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحريق أسفر عن اختناق أحد العمال وحالته مستقرة، لافتًا إلى التعامل مع الحريق بنجاح إلى أن تم السيطرة عليه، فيما يقوم رجال الحماية المدنية بعملية تبريد لموقع الحادث؛ لمنع اشتعال النيران مرة أخرى.

مدير أمن المنوفية ينتقل لموقع الحادث

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع للكرتون في مدينة السادات، إذ تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وعلى الفور انتقل مدير الأمن إلى مكان الواقعة؛ لمتابعة عمليات الإطفاء والتبريد ومتابعة السيطرة على الحريق على أرض الواقع.

النيابة تباشر التحقيقات في حريق مصنع كرتون السادات

حرر قسم شرطة السادات بمحافظة المنوفية، محضرا بالواقعة، وتم إخطار العامة النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة، وسماع أقوال الشهود، وملاك المصنع؛ لمعرفة أسباب الواقعة .