ضبط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو حشيش وأفيون في سوهاج

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، شمال سوهاج، القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 3 كيلو من مخدري الحشيش والأفيون، كما ضبط في حيازتهما سيارتين تستخدمان في الترويج، ومبلغ 16 ألف جنيه.

أشرف على الحملة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، ومدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز المراغة.

مأمورية لضبط المتهمين

وكانت معلومات، وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، تفيد بقيام عاطلين بدائرة مركز المراغة بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ترويج المواد المخدرة بدائرة مركز المراغة، مستخدمين في ذلك سيارات نقل، وتبين من الفحص صحة المعلومات، وعقب استئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن لضبط العاطلين.

وتمكنت الحملة من ضبطهما بدائرة مركز المراغة وبحوزتهما 2 كيلو من مخدر الحشيش وكيلو من مخدر الأفيون وسيارة ربع نقل، و2 هاتف محمول ومبلغ مالي 16 ألف جنيه، وبالكشف عليهما جنائيا تبين أن الأول له معلومات جنائية، وسبق إتهامه في عدد من القضايا آخرها قضية اتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز المراغة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارتين لاستخدامهما في عملية ترويج المخدرات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.