ضبط 1110 قضايا تموينية متنوعة.. سكر ولحوم فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

ضبط 1110 قضايا تموينية متنوعة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1110 قضايا تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، على النحو التالي:

ضبط 8,5 طن «مفروم دواجن» بدون بيانات «مجهول المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليها ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة الشرقية.

ضبط 2,2 طن مقطعات لحوم دواجن بدون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

ضبط 2,37 طن لانشون بدون مستندات

ضبط 2,37 طن لانشون بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن سلع غذائية بمحافظة البحيرة.

ضبط 1,6 طن مقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن سلع غذائية بمحافظة البحيرة.

ضبط 28 طن سكر حر غير صالح للاستهلاك الآدمي

ضبط 28 طن سكر حر مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة - ضبط 10000 عبوة فارغة معدة للتعبئة مدون عليها علامة تجارية وهمية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 7,2 طن «خام ليمون مستلزمات إنتاج«معبأة داخل براميل بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيته - 2 طن مازوت – 1000 لتر سولار تم تجميعها واستخدامها في غير الغرض المخصص له دون التعاقد مع الجهات المختصة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة العصائر بمحافظة المنوفية.

ضبط 46200 قطعة مستلزمات طبية «كمامات – شرائط إختبار سكر «منتج نهائى«غير مطابقة للمواصفات وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة وكذا ماكينة تعبئة وتغليف تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط مصنع أسمدة بدون ترخيص

ضبط مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية «بدون ترخيص» بمحافظة كفرالشيخ، وبحوزته 17 طن أسمدة زراعية مدعمة معبأة داخل شكائر محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية 59500 جنيهًا.

ضبط مالك مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بمحافظة كفرالشيخ، وبحوزته 11,75 طن مخصبات زراعية معبأة داخل أجولة وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

ضبط عبوات سجائر مجهولة المصدر

ضبط 19700 عبوة سجائر بدون مستندات؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر والخردوات بمحافظة القليوبية.