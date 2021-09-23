مع بداية تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021، شهد محرك البحث العالمي «جوجل»، عمليات بحث عدة، حول رابط التقديم لتنسيق الدبلومات الفنية 2021، من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2021، لتصبح من أكثر عمليات البحث خلال هذه الساعات، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي للطلاب الحاصلين على مجموع 60% حد أدنى، بداية من اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، رابط التقديم لتنسيق الدبلومات الفنية 2021، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط التقديم لتنسيق الدبلومات الفنية 2021

ويمكن الدخول على رابط التقديم لتنسيق الدبلومات الفنية 2021، من خلال الرابط التي أتاحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالضغط هنا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لتنسيق الدبلومات الفنية 2021، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أنه يتم توزيع طلاب الشهادات الفنية المختلفة على الجامعات والمعاهد الفنية الصناعية والتجارية المتاحة على أساس ما يلي:

1 – طلاب المدارس الفنيه نظام «3- 5» سنوات

- تعتبر الإدارة التعليمية أكثر دقة في التعبير عن موقع سكن الطالب.

- تتبع الإدارة التعليمية الجامعة الأقرب لها وتدخل ضمن الحيز الجغرافي لهذه الجامعة.

2 - طلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية «نظام الثانوية + سنتان»

- يحدد الطالب عند تقدمه لتسجيل رغباته المنطقة الجغرافية «أ»، «طبقا لما تم تدوينه باستمارة أداء الامتحان وكما وردت بالأسطوانة المدمجة «c. d» الواردة من الكنترولات المختلفة».

- يتم تجميع الجامعات «بالنسبة للإدارات التعليمية والمعاهد الفنية بالمحافظات» في عدة مجموعات على النحو التالي ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة «أ» قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع من المجموعة «ب» كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة «ب» قبل بدء أي اختيار من القطاع في المجموعة «ج» كما يلي:

- مجموعة «أ» إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.

- مجموعة «ب» إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة «أ»: عدة جامعات تقع ضمن حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

- مجموعة «جـ»: باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.