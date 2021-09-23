خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2021.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي "جوجل"، خلال هذه الساعات، وذلك تزامنا مع بداية تنسيق الدبلومات الفنية 2021، اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 27 من نفس الشهر، وفقا لما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هناك مجموعة إرشادات للطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، سواء الصناعية أو السياحية أو الزراعية أو الصناعية أو التجارية، نظام «الثلاث - الخمس سنوات» لكي يتمكنوا من كتابة رغباتهم.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2021، وفقا لما صدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها.

خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2021

1- يقوم الطالب أو الطالبة الراغبين في تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2021، بزيارة رابط التنسيق للدبلومات الفنية، التي وفرته الوزارة، من خلال الضغط هنا.

2- يقوم الطالب بتحديد نوع المؤهل الحاصل عليه «صناعي -تجارى - زراعي - سياحي».

3- يحدد الطالب النظام التعليمي الذي حصل منه على شهادة الدبلوم سواء «ثلاث سنوات أو خمس سنوات».

4- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس والرقم السري.

5- يظهر للطالب بيان تأكيدي برقم الجلوس والاسم الثلاثي.

6- الضغط على مفتاح «الخطوة التالية».

7- يحتفظ الطالب بالرقم السري.

8- يمكن للطالب إجراء أي تعديلات على رغباته قبل إعلان النتيجة.

تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2021

وهناك عدة أماكن شاغرة لطلاب الدبلومات الفنية 2021، منها «كليات الزراعة بمختلف الجامعات، وكليات السياحة والفنادق، كليات التربية النوعية، كليات التجارة في الجامعات الحكومية المختلفة، كليات التربية بالجامعات الحكومية، كليات الفنون التطبيقية، كليات الآثار شعبة ترميم آثار، كليات التمريض، وكليات الهندسة والتعليم الصناعي والفنون»، وذلك وفقا لما صدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها.