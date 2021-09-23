لدعم الفئات الأكثر احتياجا.. فحص 1330 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية بقرية «كفر الشيخ هلال»، بمركز ميت غمر، وقعت خلالها الكشف الطبي على 1330 مريضا على مدار يومين، بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

قافلة طبية بقرية كفر الشيخ هلال

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم تدشين قافلة علاجية مجانية لقرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر استمرت على مدار يومين وتم توقيع الكشف الطبي على 1330 مريضا، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة «2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة ».

وأضاف «مكي»، في بيان صحفي، اليوم، أن القافلة فحصت «344 حالة باطنة، 256 أطفال، 253 أطفال، 184 جلدية، 83 أسنان، 101 جراحة، 109 نسا وتنظيم أسرة».

إجراء تحاليل وإشعات للمرضي

وأشار إلى إجراء 368 تحليلا للمرضى، وإجراء 170 أشعة عادية وموجات صوتية، وعلى هامش القافلة جرى تنظيم عدد 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 133 مريضا للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 14 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عن كاهلهم في إطار خطة الدولة لتحقيق حياة كريمة وصحية وأمنة لكل المواطنين في كافة المحافظات.