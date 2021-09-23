تعرف على الكليات التي تقبل دبلوم الصنايع 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات التي تقبل الحاصلين على دبلوم الصنايع لعام2021، مؤكدة أن تنسيق الدبلومات الفنية بدأ اليوم الخميس ويستمر لمدة 5 أيام.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه تم الإعلان عن الحدود الدنيا للتنسيق لجميع التخصصات الزراعية والصناعية والتجارية، لافته إلى أن معامل التنسيق كثفت من استعداداتها لاستقبال الطلاب وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الكليات التي تقبل دبلوم الصنايع 2021 بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي:

- كليات الآثار في جامعة القاهرة والفيوم وأسوان وسوهاج وقنا والأقصر ودمياط والزقازيق ومطروح في تخصصات ترميم آثار وترميم دقيق وترميم معماري.

- كلية التربية جامعة حلوان من جميع التخصصات.

- كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان في تخصصات «نسيج وجلود وبدائلها» وجامعة المنوفية في تخصصات «ملابس جاهزة» وجامعة العريش في تخصصات «ملابس جاهزة ونسيج».

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة حلوان والسويس وسوهاج وبني سويف في جميع التخصصات.

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق وبرنامج إدارة وتشغيل المطاعم بجامعة حلوان والإسكندرية.

مؤهلات الكليات التي تقبل دبلوم الصنايع 2021

أولاً: المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد:

- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام قديم)

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية (إعداد مهني)

ويتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع في المواد التحريرية.

- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام مطور)

- دبلوم «ضعاف السمع – التلمذة الصناعية – التعليم والتدريب المزدوج – التعليم التبادلي – المجمع التكنولوجي» يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات

- دبلوم معهد السالزيان والدون بوسكو.

- دبلوم تدريب شركة الترسانة بالإسكندرية.

ويتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب الواردة بالشهادة.

تعرف على شروط الكليات التي تقبل دبلوم الصنايع 2021

- اجتياز الطالب الاختبارات التي تجرى للطلاب المرشحين إلى كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي وبرنامج التعليم التبادلي بكليتي السياحة والفنادق جامعتي حلوان والإسكندرية بعد الترشيح.

- القبول بالمجمعات التكنولوجية المتكاملة «الأميرية – الفيوم –السلام» تقبل من تخصصي «ميكانيكا – كهرباء» مدة الدراسة بهم اربع سنوات على مرحلتين:

المجمع التكنولوجي المتكامل (الأميرية - السلام):

الأولى: سنتان دراسيتان يحصل بعدها علي شهادة تكنولوجي متخصص

الثانية: يتم ترشيح المتميزين منهم للدراسة لمدة سنتان أخريان يحصل بعدها على بكالوريوس.

- يشترط اجتياز الطالب اختبار القبول الذي يعقد بالمجمع بعد الترشيح

المجمع التكنولوجي المتكامل (الفيوم):

الأولي: سنتان دراسيتان يحصل بعدها علي شهادة في تكنولوجيا الصناعة.

الثانية: درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الصناعية.

- يشترط اجتياز الطالب اختبار القبول الذي يعقد بالمجمع بعد الترشيح في امتحان مواد «الرياضة – الفيزياء – الكيمياء» إذا كانت اللغة «إيطالية وإنجليزية».