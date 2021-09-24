إصابة 9 أشخاص في حادثي «توك توك» بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب «توك توك»، بطريق دمنهور حوش عيسي أمام شركة الأمير، وجرى نقلهم إلى المستشفى لعمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.

انقلاب توك توك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب «توك توك»، وجاري عمل الإسعافات الأولية.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «حسن عبدالرازق قدري، 63 سنة، أبو المطامير، مصاب بجرح بالرأس وكدمة بالصدر، محمد حسن عبدالرازق، 31 سنة أبو المطامير، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، أدم محمد حسن، 7 سنوات، مصاب بجرح بالوجه والرأس من الجانب الأيسر، حسن محمد حسن، 5 سنوات، مصاب بجرح بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة بالسجم، سارة حلمي، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج».

وجري نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.

كما استقبل مستشفى وادي النطرون، 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع «توك توك»، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة نورا أحمد محمد 40 سنة وادي النطرون، مصابة بكسر وكدمات متفرقة بالجسم، كريم رضا زهران، 7 سنوات، مصاب بجرح بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم، دنيا إبراهيم زهران، 18سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، محمد رفاعي محمد، 29سنة، مصاب بجرح بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات وحرر محضر بالواقعة.