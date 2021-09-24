جراحة دقيقة لتركيب «مفصل ركبة» لمسنة بمستشفى أجا في الدقهلية

أجرى أطباء مستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية، اليوم، عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة لمريضة تبلغ من العمر 70 عاما، في إطار التوجيهات الرئاسية بالانتهاء من قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية ورفع العبء عن المرضى، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

إجراء جراحة دقيقة وحرجة لعجوز

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريق طبي مستشفى أجا المركزي تمكن من إجراء جراحة دقيقة وحرجة لسيدة تبلغ من العمر 70 عاما، كانت تعاني من خشونة متقدمة بالركبة وآلام تعيق حركتها وصعوبة بالمشي، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة بأحدث التقنيات الجراحية على مدار 3 ساعات وتعد هذه العملية من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أنه اطمأن على صحة المريضة وحالتها مستقرة، وتقدم بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي الذي ضم «الدكتور أحمد عبد الحميد عسكر، والدكتور محمود حمدي أخصائي التخدير، وطاقم تمريض العمليات، وفنيي شركه المفاصل، والفريق المعاون»، واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

عمليات أخرى نجح فيها أطباء الدقهلية

يذكر أن أطباء مستشفيات الدقهلية تمكنوا من إجراء عدة عمليات متقدمة خلال الفترة الأخيرة منها نجاح أول عملية لتثبيت خلع بمفصل الكتف بتقنية جديدة لمريض يبلغ من العمر 40 عاما بمستشفى دكرنس العام والتي تقلل من آلام ما بعد الجراحة لدى المريض، وتحقق التعافي السريع، كما نجحت مستشفى رمد المنصورة، في إجراء عمليتين جراحيتين لمريضين خلال شهر لزرع قرنية، وهو ما يعد إنجازا كبيرا لأطباء الدقهلية.