ضبط صاحب محل بحلوان يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات عبر الإنترنت

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث ضبطت صاحب محل بحلوان يبيع أجهزة ريسيفر لفك شفرات القنوات عبر الإنترنت بالمخالفة للقانون.

العثور على 100 جهاز ريسيفر لماركات مختلفة مزودة بمدخل الإنترنت

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد تمكنت وحدة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسؤول عن أحد المحال - الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بتهمة بيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المحل عمله على (100 جهاز ريسيفر لماركات مختلفة مزودة بمدخل الإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية بإستخدام وصلة «أنتنه» - 3 وصلات «أنتنه» للاتصال بالإنترنت).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.