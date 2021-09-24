كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة وجود كوميكس من فيلمي الناظر وعندليب الدقي ومسلسل الكبير أوي في منهج أحياء 3 ثانوي، مؤكداً أنها لا توجد إطلاقاً في مناهج وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن الوزارة حريصة على اتباع القواعد العليمة الدقيقة العالمية لوضع المناهج للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

تعرف على حقيقة وجود كوميكس من الناظر وعندليب الدقي والكبير أوي في منهج أحياء 3 ثانوي

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وجود كوميكس من الناظر وعندليب الدقي والكبير أوي في منهج أحياء 3 ثانوي غير صحيح، ولا أساس له من الصحة، مؤكداً أن المناهج العليمية تلتزم بالمعايير الصحيحة وتهتم بتنمية مهارات الطلاب في الإبداع والابتكار.

وتابع المصدر، أن منهج أحياء 3 ثانوي تم وضعه من قبل كبار المتخصصين ولا يوجد به أي نوع من أنوع الكوميكس المتداولة على السوشيال ميديا، قائلاً: «الناس لازم تكون واثقة في الوزارة مش هنحط حاجات زي كده في المناهج».

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صوراً على «السوشيال ميديا» لكتاب أحياء للصف الثالث الثانوي يشمل كوميكس من «الناظر» و«الكبير أوي».

«شوقي»: مناهج الصف الرابع الابتدائي مطورة وجديدة

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على وضع مناهج علمية تعمل على تنمية مهارات الفهم لدى الطلاب بعيدة تماماً عن الحفظ والتلقين، لافتاً إلى أن مناهج الصف الرابع الابتدائي مطورة وجديدة تختلف عن المناهج القديمة التي تركز على الحفظ والتلقين.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بمناهج الصف الرابع الابتدائي والمواد الجديدة التي تم إضافتها، موضحاً أنه سيتم تدريب المعلمين على كيفية تدريس هذه المقررات بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الدراسة في المدارس حضورية وسيتم تفعيل حضور الغياب، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مؤكداً أنه غير مسموح بدخول أي معلم إلى المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.