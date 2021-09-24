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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:06 ص | الجمعة 24 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يتميز بشخصيته المنظمة والمرتبة، كنا أنه يبتعد عن الفوضى قدر الإمكان. ويقدم «الوطن» في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقفا إيجابية، وتستطيع أن تلتقط الفرص.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

فينوس في منزل العلاقات، ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة وتجد أن لديك رغبة في التعبير عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاده 2 سبتمبر.

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