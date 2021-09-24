أعلن مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، غداً السبت الموافق 25 سبتمبر الجاري، على أن تنتهي في الثامنة من مساء يوم الاثنين، أي تستمر 3 أيام.

وترصد «الوطن»، موعد إعلان نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الثانية بالجامعات الخاصة، والتعليمات العامة التي يجب اتباعها أثناء التقديم، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي التعليم على مدار الساعة.

موعد إعلان نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الثانية بالجامعات الخاصة

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متمثلة في مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة، أن إعلان نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الثانية بالجامعات الخاصة، سيكون في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 28 سبتمبر الجاري.

تعليمات عامة يجب اتباعها أثناء التقديم

ـ يلتزم الطالب الذي يجري ترشيحه بالتوجه للجامعة، وسداد المصروفات المقررة في خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول.

ـ يحرم الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات، من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي.

ـ لا يجري استرداد المصروفات بعد تسديدها.

ـ يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة.

ـ يجري سداد مبلغ 70 جنيها «خدمات إلكترونية» غير قابلة للاسترداد قبل تسجيل الرغبات.

ـ لا يحق التقدم لأي طالب حاصل على نسبة مئوية أقل من 55%.

خطوات دخول الطلاب على نظام التقدم والقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

ـ يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

ـ يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال الرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة في خانة كلمة المرور.

ـ يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.

ـ بمجرد استيفاء البيانات سيجري تفعيل الحساب.

رابط الاستعلام عن النتيجة وتعليمات الدفع

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على الرابط من هنــــــا، ونوه الموقع إلى أن تحديث إتمام عملية الدفع قد يستغرق بعض الوقت من قبل الشركة المزودة لخدمات الدفع الإلكتروني، لذا يجب الانتظار قليلا قبل إعادة محاولة الدفع، وفي حالة عدم تحديث حالة الدفع يجب التواصل مع الدعم الفني أولا.