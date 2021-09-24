بريد الوطن .. يا بلادي

يا حتة من قلبى

محلاك وشمسك

منورة.. أرضك

وقمرك فى ليلك

ضيك

نيلك.. قمحك

شجرك طرحك

ولادك فى ضهرك

فرحك

جيشك أمنك

عزك.. مجدك

للأنبيا.. دعوة

جوامعك.. كنايسك

دايماً.. مسامحه

يا بلادى

يا حتة من قلبى

عاشق وفى حبك

بأغنى

ومين فى عشقك

مادابشى

أفديك.. وفداك

عقيدة.. فى دمى

راح منسى

واتولد.. غيره ألف

منسى

فاكرهم.. وعمرك

ما بتنسى

يا بلادى

د. عصام أبوالدهب

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