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محمود مسلم

بريد الوطن .. يا بلادي

كتب:

الوطن
09:17 م | الجمعة 24 سبتمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

يا حتة من قلبى

محلاك وشمسك

منورة.. أرضك

وقمرك فى ليلك

ضيك

نيلك.. قمحك

شجرك طرحك

ولادك فى ضهرك

فرحك

جيشك أمنك

عزك.. مجدك

للأنبيا.. دعوة

جوامعك.. كنايسك

دايماً.. مسامحه

يا بلادى

يا حتة من قلبى

عاشق وفى حبك

بأغنى

ومين فى عشقك

مادابشى

أفديك.. وفداك

عقيدة.. فى دمى

راح منسى

واتولد.. غيره ألف

منسى

فاكرهم.. وعمرك

ما بتنسى

يا بلادى

                                                                  د. عصام أبوالدهب 

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