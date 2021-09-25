بدء تسكين الطلاب الجدد بمدارس «ستيم» استعدادا للدراسة اليوم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «ستيم» بدأت اليوم تسكين الطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية وتم قبولهم في هذه النوعية من المدارس، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2021-2022 والذي من المقرر أن يبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التسكين يتم وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كالحفاظ على التباعد الاجتماعي وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية، مؤكداً أنه تم تعقيم جميع سكنات الطلاب ووضع جميع المعقات حتى يستخدمها الطلاب باستمرا.

تهيئة الطلاب الجدد لطبيعة الحياة المدرسية في «سيتم»

وتابع المصدر، بأن التسكين يبدأ اليوم بهدف تهيئة الطلاب الجدد لطبيعة الحياة المدرسية في هذه النوعية من المدارس، موضحاً أنه سيتم شرح طبيعية العملية التعليمية في المدارس للطلاب الجدد وتعريفهم بكيفية الدراسة وآليات التدريبات العملية في المدرسة.

وأوضح المصدر أنه سيتم تعريف الطلاب بالوجبات المدرسية التي سيتم تكليفهم بها والأنشطة المدرسية، مشدداً على الطلاب بضرورة إتباع كل التعليمات التي تعلنها المدارس، لافتاً إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد حضوراً نظامياً.

تعرف على عناوين مدارس ستيم على مستوى الجمهورية

-مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «شارع على بن أبي طالب -الحي الأول بجوار البنك الأهلي المصري- مدينة طيبة الجديدة بالأقصر».

-مدرسة الإسماعيلية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «الإسماعيلية -المجمع التعليمي -طريق مصر إسماعيلية الصحراوي».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالقليوبية العبور «العبور -مدخل الحي التاسع أمام عمارات دار مصر».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر بنين «حدائق أكتوبر -القرية الكونية خلف جامعة زويل».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنيا «مدينة المنيا الجديدة -كمين الصفا يمين محطة طاقة للوقود -وسط 85 عمارة».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الإسكندرية «الإسكندرية -مدينة برج العرب الجديدة الحي الثاني -خلف التأمينات الاجتماعية الجديدة -أمام مسجد دار الأيتام».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بأسيوط «أسيوط -طريق بني غالب».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالغربية «مجمع المدارس التعليمي بالجلاء -طنطا الغربية».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالبحر الأحمر «الغردقة -شمال الأحياء -مبارك خلف المدرسة الفرنسية».

-مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا سرس الليان بالمنوفية «المنوفية -مدينة سرس الليان بجوار مستشفى سرس العام وهيئة اليونسكو الدولية».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالدقهلية «الطريق الدولي الساحلي -15 مايو -جمصة بجوار السجن العمومي شديد الحراسة -الدقهلية».

-مدرسة المتفوقات للعلوم والتكنولوجيا المعادي «زهراء المعادي ش الحسين -خلف مدرسة الشهيد أبو عبيدة».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بقنا «قنا الجديدة -الحي الأول -خلف المدرسة الألمانية».

-مدرسة كفر الشيخ للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «مدينة كفر الشيخ -شارع المصنع -بجوار مجمع علي عبدالشكور للغات».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنوفية بنين السادات «المنوفية -مدينة السادات المنطقة 27».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية «الزقازيق الزراعة -أمام المستشفى العسكري».

-مدرسة سوهاج للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «المجاورة الثالثة -الحي السكاني -سوهاج الجديدة الثالث النيل».

-مدرسة بني سويف للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «المجاورة الثالثة -الحي السكاني -بني سويف الجديدة شرق الثالث النيل».

-مدرسة الفيوم للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «المجاورة الثالثة -الحي السكاني الفيوم -الجديدة شرق الثالث النيل».