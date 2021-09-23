لقاح أسترازينيكا للأم المرضعة هل آمن؟.. طبيب يجيب

منذ اعتماد لقاحات فيروس كورونا المستجد، أبدت بعض المرضعات قلقهن من الحصول على التطعيم خوفًا من مرور مكوناته إلى الصغير عبر حليب الثدي، وتسألن عن هل لقاح أسترازينيكا للمرضع أمن، وذلك عقب توافر اللقاح في العديد من الدول وخلصة مصر.

وتجيب «الوطن» عن سؤال لقاح أسترازينيكا للمرضع أمن؟

أجاب الدكتور محمد راشد، استشاري النساء والتوليد، عن السؤال هل لقاح أسترازينيكا للمرضع أمن؟ قائلا إن لقاح أسترازينيكا يعد من اللقاحات المعتمدة دوليا وله بعض الأعراض الجانبية مثل أي لقاح يتم تطعيمه للمواطنين، وتتشابه هذه الأعراض على السيدات اللاتي يرضعن أطفالهن في بداية الرضاعة.

وأكد استشاري النساء والتوليد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللقاح لا يضر بحليب الأم ويساعد على تقوية جهاز المناعة وحمايتها من الإصابة من فيروس كورونا.

وأوضح راشد، أن لقاح أسترازينيكا يعد فعال بدرجة كبيرة ووخاصة على السيدات المرضعة، مشيرًا إلى أن هناك بعض السيدات المرضعة التي يجب عليهن عدم أخذ اللقاح في حالة وجود يعض الأمراض المزمنة.

الدراسات التي أجريت حديثا أجمعت علي سلامة لقاح كورونا على المرضعات

وتابع استشاري النساء والتوليد، أن الدراسات التي أجريت حديثا أجمعت على سلامة وأمان لقاحات كورونا على النساء المرضعات وصغارهن، نافيًا كل ما يتعلق بمرور المصل عبر حليب الثدي، بالإضافة إلي أن بعض الدراسات شددت على أن التطعيم ضد كورونا يعد جزءا مهما من صحة الأم والطفل، موصية بتلقيح المرضعات وعدم استبعادهن أو توقفهن عن الرضاعة الطبيعية خلال فترة الحصول على اللقاح.

التطعيم يحمي الطفل والجنين من العدوي بفيروس كوورنا

وناشد الدكتور محمد راشد، جميع الأمهات الحوامل والتي يرضعن في أطفالهن أن اللقاحات وفقا للتجارب السريرية والدراسات مطمئنة ولا تدعو للقلق، بل هي مفيدة وتقي من الإصابة وتعد حماية للأم والطفل، مع ضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة متر علي الأقل.