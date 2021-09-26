5 خطوات لاستلام وحدة سكنية بالمدن الجديدة.. اعرفها

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق عن الأوراق والمستندات والخطوات التي يجب أن يقوم بها المواطن للحصول على خدمة استلام وحدة سكنية بالمدن الجديدة.

وتستعرض «الوطن»، من خلال الخدمات التي تقدمها للمواطن 5 خطوات، لابد أن يقوم بها صاحب الخدمة في أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهي كالتالي:

خطوات الحصول على خدمة استلام وحدة سكنية بالمدن الجديدة

الخطوة الأولى: التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

الخطوة الثانية: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

الخطوة الثالثة: انتظار موعد المعاينة ( يحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة s m s)

الخطوة الرابعة: تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجد)

الخطوة الخامسة: استلام الخدمة ويُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة s m s

شروط الحصول على خدمة استلام وحدة سكنية بالمدن الجديدة

- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

المستندات المطلوبة للحصول علي خدمة استلام وحدة سكنية بالمدن الجديدة

- خطاب التخصيص

- عقد البيع الابتدائي من الجهة المالكة

- صورة البطاقة للأفراد أو عقد الشركة والتوكيل إن وُجد

- اعتماد النشاط من المشروعات الصناعية

- أصل محضر الاستلام

- ملف لحفظ الورق

مكان تقديم خدمة الحصول على استلام وحدة سكنية بالمدن الجديدة

- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الرسوم المقررة لتأدية خدمة الحصول علي استلام وحدة سكنية بالمدن الجديدة

- 50 جنيها رسوم معاينة

المدة الزمنية للحصول علي خدمة استلام وحدة سكنية بالمدن الجديدة

- غير محدد المدة

طرح وحدات سكنية لتلبية رغبات المواطنين

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستقوم بطرح وحدات الإسكان المتنوعة التى تناسب مختلف شرائح المجتمع ضمن جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن الوحدات التى سيتم طرحها جاهزة للتسليم وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما.