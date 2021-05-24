أطلقت وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لخدمة سكان المدن الجديدة، تزامنا مع التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لخدمة سكان المدن الجديدة.

15 معلومة عن الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

1- رابط الموقع الإلكتروني هو «nuca-services.gov.eg».

2- إطلاق الموقع الإلكتروني بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

3- يهدف الموقع الإلكتروني لخدمة سكان المدن الجديدة.

4- الانتهاء من ميكنة وتطوير أجهزة 21 مدينة جديدة.

5- من خلال تطبيق مركزي، وقاعدة بيانات مركزية على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية، لإصدار جميع الخدمات التي تقدم للمواطن، بشكل مُميكن.

6- خطابات موجهة للجهات الخارجية.

7- يهدف الموقع لتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات، ومراعاة الدقة والسرية للبيانات.

8- بالإضافة إلى متابعة أعمال الإدارات مما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الفترة الزمنية اللازمة للخدمات.

9- تقديم الخدمات إلكترونيًا يستهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، والتيسير على الموظف في أداء الأعمال، بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد.

10- يتيح النظام الإلكتروني مؤشرات أداء لمتابعة معدلات إنجاز الخدمات، ومؤشر المتحصلات المالية، ومؤشرات أخرى تشمل معدلات «التخطيط العمراني – التخصيص – تسليم الوحدات والأراضي – تراخيص البناء – تراخيص المحال – غيرها».

11- المركز التكنولوجي بجهاز كل مدينة يقدم ما يقرب من 100 خدمة للمواطنين، منها خدمات عقارية، وخدمات تراخيص المباني، وخدمات توصيل المرافق.

12- الموقع الإلكتروني يتيح إمكان الاستعلام عن المستندات والرسوم لجميع الخدمات، والاستعلام عن الطلبات المقدمة، والمخالفات والمديونيات، وسدادها إلكترونيًا، وإمكان رفع المستندات المطلوبة.

13- إطلاق الموقع يأتي لرفع مستوى رضا المواطنين، واستجابة لطلباتهم، وتوفير الوقت والجهد والمال، من خلال تعدد قنوات التقديم مثل الإنترنت، إرسال الرسائل القصيرة SMS لإعلام المواطنين.

14- يأتي هذا التطوير في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث تسعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقديم خدمات عالية الجودة باستخدام الآليات التكنولوجية الحديثة، بهدف الحد من الفساد، ورفع مستوى الشفافية والمحاسبة.

15- يقدم الموقع خدمات متنوعة بعدد 40 خدمة كمرحلة أولى.