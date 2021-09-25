33 إجراء حكوميا استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021-2022 منها «التعقيم»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن 33 إجراءً حكوميا استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، مشددة على جميع المدارس بضرورة تنفيذ هذه القرارات بدقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإتباع كافة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان والتنسيق الكامل مع مديريات الصحة في مختلف المحافظات، لضمان عام دراسي منتظم يحقق فيه الطلاب أعلى معدلات التقييم.

وشملت الإجراءات ما يلي:

1- تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا.

2- عدم السماح لأي معلم بالتوقيع في كشوف الحضور والانصراف إلا بعد التطعيم.

3- إجراء مسحة كل أسبوع للمعلمين الرافضين للحصول على لقاح كورونا.

4- تخصيص لجنة صحية لزيارة كل مدرسة.

5- تكثيف الإجراءات الاحترازية كالتعقيم المستمر للفصول المدرسية.

6- إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

7- عدم السماح لأي طالب بدخول المدرسة دون ارتداء الكمامة الطبية.

8- تطعيم جميع طلاب المرحلة الثانوية.

9- وضع لافتات توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا في الفصول المدرسية.

10- منع التكدس في المدارس بتوزيع الطلاب على الفصول المدرسية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي.

11- إلزام جميع مديري المديريات والإدارات التعليمية بضروة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس بصفة مستمرة.

12- التنسيق الكامل مع مديريات الصحة وإتباع كافة التعيمات الخاصة بمواجهة كورونا.

13- تخصيص مراكز لتلقي المعلمين لقاح كورونا في مختلف المحافظات.

14- قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

15- منع أي معلم من دخول المدرسة غير حاصل على لقاح كورونا.

16- تنظيف جميع الفصول المدرسية بصفة مستمرة وعدم إلقاء القمامة في الطرقات.

17- تفعيل مجموعات التقوية في المدارس مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية.

18- عدم تداول الأدوات المدرسية بين الطلاب داخل الفصول.

19- الحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء اجتماعات العمل اليومية.

20- التأكيد على الطلاب بغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

21- تشكيل قاعدة بيانات أساسية تشمل جميع المعلمين الذين حصلوا على لقاح كورونا.

22- غلق أبواب المدارس عقب إنتهاء اليوم الدراسي.

23- تهوية الفصول جيداً أثناء تواجد الطلاب.

24- تذكرة الطلاب دائماً بالإرشادات الوقائية وأهمية الالتزام بها.

25- التسليم لا يكون باليد تجنباً لنقل العدوى.

26- الاهتمام بتناول الأطعمة المغلفة والبعد عن الأطعمة المكشوفة.

27- عدم وضع اليد على الفم وقياس درجة الحرارة على مدار الأسبوع.

28- الالتزام بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة والسكان.

29- عند الشعور بأعراض فيروس كورونا يجب إبلاغ المدرسة ومتابعة الطبيب وعمل عزل منزلي على الأقل.

30- عدم تبادل وجبات التغذية المدرسية.

31- مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

32- عدم السماح بوجود أي مقررات غير معتمدة رسمياً في المدارس.

33- تشجيع الطلاب على الحضور للمدارس.