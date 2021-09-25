«جمارك الأقصر» تحرر محاضر تهريب بقيمة 660 ألف جنيه خلال أغسطس الماضي

نجحت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، في ضبط وتحرير 109 محاضر ضبط جمركي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، خلال شهر أغسطس الماضي، في محال تجارية بمحافظتي الأقصر وأسيوط فضلًا عن أكمنة متفرقة وهي «كمين منشأة العماري والبغدادي بالأقصر، ونقطة التفتيش الأمنية بهجورة نجع حمادي»، وذلك بمشاركة مباحث الضرائب والرسوم في جنوب الصعيد، ومباحث الضرائب والرسوم بمحافظة أسيوط.

لجنة من الضرائب لضبط المخالفات

وتم تشكيل لجنة الضبط من قبل مفتشي إدارة مكافحة الضرائب منهم، محمد الليثي عبد الجواد حمام و منتصر محمدين و روماني حنا وعلى علام، مفتشي إدارة مكافحة التهرب الجمركي، و بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم بمشاركة كلًا من العقيد وائل عبدالرحمن والمقدم محمد عبدالكريم، والرائد أحمد المغربي والرائد على طاهر والعقيد محمد صلاح.

المضبوطات مستوردة بدون أي فواتير

وحُررت أغلب المضبوطات من قبل إدارة مكافحة الضرائب ومباحث الضرائب، وكانت عبارة عن سجائر وقطع غيار سيارات، فضلًا عن دراجات نارية وأدوات كهربائية ومنزلية، وكذلك أدوات صحية، وأدوات تجميل، ومبردات مياه، ولعب أطفال، و إطارات دراجات نارية، و أكسسوار محمول ومستحضرات تجميل، حيث تم ضبطها مستوردة، و ليست مصحوبة بأي فواتير أو مستندات تؤكد سداد الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

مضبوطات بقيمة 660 ألفا و 340 جنيهًا

وتم تقدير قيمة المضبوطات بـ660 ألفا و 340جنيها، وقد تم التصالح في جميع المحاضر والمخالفات، كما تم سداد التعويض والغرامة الجمركية المستحقة من قبل أصحاب المضبوطات، برئاسة محمد المغربي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وبعد ذلك تم إخطار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي في المنطقة الوسطى والجنوبية.