«التعليم» تضيف دليل المعلم للصف الرابع الابتدائي في مادة اللغة العربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إضافة دليل المعلم للصف الرابع الابتدائي في مادة اللغة العربية، موضحة أن الدليل يعتبر مرشدًا للمعلم في كيفية تدريس هذا الكتاب، وتوضيح الهدف من كل نشاط، فضلا عن كيفية تنمية المهارات التي يعالجها، وكيفية تقويمها، لافتة إلى أن المنهج يعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية لفهم المحتوى التعليمي بسهولة.

دليل المعلم للصف الرابع الابتدائي يوضح الوسائل المعينة في شرح الدروس

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن دليل المعلم للصف الرابع الابتدائي، يساعد المعلم في توضيح الوسائل المعينة في شرح الدروس، والاستراتيجيات التدريسية التي يستخدمها مع التلاميذ، مؤكدة أنه يعمل على مراعاة الفروق الفردية لدى التلاميذ، التي على أساسها يضع المعلم برامج علاجية للضعاف، ويوفر أنشطة وبرامج إثرائية للفائقين، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن تفاصيل المناهج الجديدة كاملة.

دليل المعلم للصف الرابع الابتدائي يأخذ بيد المعلم في رحلة مع الكتاب

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن دليل المعلم للصف الرابع الابتدائي يأخذ بيد المعلم في رحلة مع الكتاب طوال العام الدراسي خطوة بخطوة، لتدريس الكتاب بالطريقة التي يهدف إليها المؤلف، وحتى يحقق الكتاب المدرسي الأهداف المرجوة منه، مشيرة إلى أن المنهج الجديد يتيح للطالب تكوين صورة شاملة عن الشخصيات والأحداث.

«شلبي»: الشخصيات الرئيسية في مناهج الصف الرابع الجديد تمثل نسيج المجتمع المصري

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، أن الشخصيات الرئيسية في مناهج الصف الرابع الجديد تمثل نسيج المجتمع المصري وترسخ في نفس المتعلم الفكرة المستهدفة بأن التنوع هو الأصل في المجتمعات، لافته إلى أن مهارة الاستماع نالت حظًا وافرًا من الاهتمام في منهج اللغة العربية للصف الرابع، حيث يقرأ المعلم العنوان، ويطرح بعض الأسئلة حول الصور المرافقة للنص،ويستخدم معلومات التلاميذ السابقة والصور في النص، طرح أسئلة مباشرة عن خبرة الطالب حول الموضوع.