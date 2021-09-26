آخر موعد تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية 2021، مؤكدة أنّه سيتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني غدا الإثنين 27 سبتمبر الحالي، وعلى الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة وكتابة الرغبات وفق التعليمات المعلنة وطبقا للتوزيع الجغرافي.

وأضافت الوزارة في بيان عنها، أنّ تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية 2021 يتم إلكترونيا، بهدف التيسير على أولياء أمور والطلاب وتحديد الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، بما يضمن تحقيق العدالة والحيادية للطلاب.

قواعد تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية 2021 نظام 5 سنوات

- فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة – التربية «الكليات التي بها شعب تعليم فني» – التربية النوعية – الزراعة – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية – التمريض – الهندسة – الفنون التطبيقية – الآثار – الفنون الجميلة –التكنولوجيا و التعليم الصناعي) بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي، مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، ومنها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

- يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني، بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات الجامعات الحكومية المصرية.

- تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، (عدا كليات التعليم الصناعي، باعتبار هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية، وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها).

ويكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

ضوابط تحديد الحد الأدنى للقبول للشهادات الفنية

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض كليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة فنية على حده في ضوء ما يلي:

(أ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الفنية الناجحين فيها.

(ب) ترتيب رغبات الطلاب.

(ج) الأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب (نسبة 10% سالفة الذكر).

- عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات (الهندسة – التربية – التكنولوجيا والتعليم الصناعي) بالجامعات المصرية وفقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، على اعتبار أنّ الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولى، وذلك عدا الشعب التالية:

* شعبة معامل بيولوجية: تقبل بكليات الزراعة.

* شعبة ترميم الآثار: تقبل بكليات الآثار وكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة (فنون) بعد النجاح في اختبارات القدرات.

- قبول الطلاب الـ50 الأوائل في كل شهادة من الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناءً من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها.