غلق متاجر عشوائية في بورسعد والبحيرة: تنتج أعلاف و«سناكس» وأسمدة فاسدة

ألقت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وزارة الداخلية، القبض على مجموعة من الأشخاص بتهمة إقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة، وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر والتي تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظتي الإسماعيلية والبحيرة.

ضبط شركتين ومتجرين ومخازن عشوائية

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط شركتين ومتجرين ومخازن عشوائية ودون ترخيص والمديرين المسؤولين عنها، حيث يتمّ خلالها تصنيع الأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية ومقرمشات الأطفال، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (18044٫6 طن مواد خام ومنتج نهائي أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر – 6 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر - 200 كيلو جرام مبيدات أفات حشرية مجهولة المصدر ودون بيانات – 144 ألف عبوة أغذية أطفال «مقرمشات» مغشوشة ومقلدة بدون بيانات معدة للتداول)