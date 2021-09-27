تعرف على تفاصيل منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب 4 ابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أنه تم تطوير المناهج لتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافته إلى أنها كثفت من استعداداتها لبدء الدراسة في 9 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

المحور الأول: البيئة الطبيعية

الوحدة الأولى: بلدنا ورموزه الوطنية

-أدوات تحديد الموافق.

-المصادر الأولية والمصادر الثانوية.

-موقع مصر بالنسبة إلى العالم.

-محافظات مصر.

-علم مصر.

-الأعياد القومية في محافظاتنا وشعاراتها.

الوحدة الثانية: المظاهر الطبيعية في بلدنا

-جمال أرضنا.

-الطقس والمناخ.

-البينات المصرية.

-الموارد الطبيعية ي بيئاتنا المصرية.

-المشكلات البيئية في بلدنا.

-جمال حمدان وسيد درويش.

المحور الثاني الموارد والبيئة

الوحدة الثالثة الموارد والخدمات في بلدنا

-الحياة المستدامة.

-الحرف التراثية.

-معاً لحياة أفضل.

-حقوق الأطفال.

-مهن ومهارات للمستقبل.

-المستثمر الصغير.

-طه حسين وطلعت حرب.

«شوقي»: وفرنا منصات تعليمية تسهل على الطلاب فهم مخرجات التعلم للمحتوى الدراسي

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حرصت على تطوير مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد، موضحاً أن هذه المناهج تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وتم توفير منصات تعليمية تسهل على الطلاب فهم مخرجات التعلم للمحتوى الدراسي.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أنه سيتم تفعيل نشاط التوكاتسو في مختلف المدارس لأنه يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق، موضحاً أن الهدف الرئيسى من هذا النظام هو تأهيل طفل قادر على تحمل المسؤولية والتوكاتسو ليس مجرد أنشطة يمارسها الطلاب لهدف سلوكي لكنها أنشطة تشكل شخصية وعقل الطفل.

من جانبها، قالت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن كتاب اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي يدعم مهارات المتعلم فى التعبير عن ذاته ويتناقش ويكتب عن ذات الموضوع، كما يبحث عن معلومات أخرى إضافة لما تم تقديمه.