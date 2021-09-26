مصرع 5 أشخاص في تصادم سيارتين بأسوان

شهدت منطقة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، حادث تصادم مروع، اليوم، بين سيارتين، نقل، أسفر عن مصرع 5 أشخاص، جرى نقلهم لمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مركز شرطة إدفو، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة «ربع نقل»، وأخرى نقل ثقيل، بالقرب من شركة الفوسفات بالسباعية، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 5 أشخاص أثناء عودتهم من العمل بالمنطقة الجبلية وهم «ناصر.ص»، 25 سنة، و«غانم.ر»، 25 سنة، و«رأفت.ع»، 26 سنة، و«أحمد.س»، 26 سنة، و«محمد.ع»، 24 سنة، وجرى نقلهم لمشرحة إدفو العمومية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات فأمرت بانتداب لجنة فنية من المرور لفحص السيارتين وكتابة تقرير حول سبب الحادث، كما صرحت بدفن جثث المتوفين وتسليمهم لذويهم.

من جهة أخرى، تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع إنشاء المنطقة التجارية «أكتوبر أسكوير»، الذي يضم 42 محلا بمساحات مختلفة بتكلفة إستثمارية وصلت لنحو 5 ملايين جنيه على مساحة 920 متر مسطح.

استيعاب أصحاب المحلات

رافقه في الجولة اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ، بجانب مسئولي الجهات التنفيذية المختصة، وأكد اللواء أشرف عطية أن المول يستهدف استيعاب أصحاب المحلات الذين تم تعويضهم عن محلاتهم بسور مبنى الحزب الوطني القديم في إطار المشروع الحضاري لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان، بالإضافة إلى طرح باقى المحلات بالمزاد العلنى بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات وتجدد.

ووجه إلى ضرورة تلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها في أعمال التشطيبات لنهوها بشكل متكامل قبل إفتتاح المبنى، مع تكليف شركة بأعمال النظافة العامة، وأيضاً الصيانة الدروية، بجانب الإهتمام بمنظومة الحريق والإطفاء من خلال الحماية المدنية للحد من الحرائق، وكذا كاميرات المراقبة لتأمين المنطقة بالكامل.