2500 أسرة تستفيد من الأزهر بجنوب سيناء.. وقوافل دعوية تجوب المحافظة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ارسل قوافل دعوية تثقيفية إلي مدن المحافظة بهدف نشر الوعي الديني وتعاليم الإسلام السمحة، موضحا أن هذه القوافل تلقي ردود أفعال جيدة بين المواطنين حيث أنها تزرع الوطنية وحب الوطن والانتماء بين المواطنين.

وأضاف، في تصريحلت صحفية، أن الرئيس السيسي قال لابد أن يتم نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الوسط في عقول وقلوب أهالي سيناء لمحاربة الفكر المتطرف الذي ظهر بين بعضهم وهم فئة قليلة.

القوافل مستمرة حتى تغطي كل مدن المحافظة

وأكد أن القوافل بدأت أمس ومستمرة لتغطي كل مدن المحافظة، وقال إنه جري عقد لقاءات مع الشباب، وجميع الفئات من أجل زيادة الوعي.

واكد أن الأزهر الشريف خصص مساعدة شهرية لنحو ما يقرب من 2500 أسرة من بيت الزكاة والصدقات المصري للحالات المحتاجة بعد دراسة وأبحاث من التضامن الاجتماعي.

قصر ثقافة طور سيناء يستقبل قوافل الأزهر

وقال الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية ومدير عام منطقة الوعظ والدعوة والإعلام الديني بجنوب سيناء، أنه استقبل قافلة الأزهر الشريف التي أرسلها الامام الأكبر شيخ الأزهر بطور سيناء وجرى عقد ندوة ولقاء موسع بقصر ثقافة الطور حول الولاء والانتماء.

وأشار إلى أن القافلة توجهت القافلة لتنفيذ الفاعلية الثانية وتشمل لقاء وندوة عامة مع قيادات وعواقل البدو بمدينة الطور بمجلس الشيخ صلاح سالم حول ( الولاء و الانتماء والبراء وبيان صوره )، موضحا أن القافلة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، ورافق ا القافلة مضر نوار مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وعلماء الوعظ.

وأضاف أن اللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة حضر اللقاء يرافقه العميد هاني رضا رئيس المدينة وعدد من القيادات الأمنية، موضحًا أن القافلة يستمر عملها مدة أسبوع وتقوم بزيارة لكل المدن بالتنسيق مع المحافظة لنشر الوعي الديني.

دهب المحطة الثانية القافلة الدعوية

اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب قال في تصريح لـ«الوطن» إنه استقبل قافلة الأزهر الدعوي، حيث جرى عقد لقاء موسع بمدينة دهب حول الولاء والانتماء والبراء، موضحا أن القافلة سوف تتوجه مساء اليوم لتنفيذ الفاعلية الثانية وتشمل لقاء وندوة عامة مع قيادات وعواقل البدو بمجلس الشيخ محمد درويش حول (الولاء والانتماء والبراء وبيان صوره).

وتابع أن القافلة قدمت محاضرات أفادت الجميع وشرحت ما يجري الآن في كل ربوع سيناء من نهضة وان العملية الإرهابية سببها الأول الجهل والبعد عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.