تحصين 30 ألف من الماعز والأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة بجنوب سيناء

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية نظمت حملة موسعة على مستوى مدن المحافظة بهدف تحصين الأغنام والماعز، مشيرة إلى أن فريق من الطب البيطري بكل مدينة يقوم بعمليات التحصين بالتنسيق مع مديرية الزراعة والمزارعين.

موضحة أنه جرى تنفيذ الحملة على مدار شهر كامل، ولاقت الحملات ترحيبا من المواطنين والمزارعين لأن الثروة الحيوانية في جنوب سيناء تمثل الدخل الاقتصادي المربح، وأن هناك حملات تقوم بها مديرية الزراعة بالتعاون مع الطب البيطري لتعليم المواطنين ثقافة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجها.

رش وتطهير مزارع الأهالي ضد الآفات والحشرات

وأشارت «الجوهري» إلى أنه جرى تحصين ما يقرب من 30 ألف رأس من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة على مستوى مدن المحافظة، وقالت إن الحملة هدفها الحفاظ على الثروة الحيوانية والقضاء على أي أمراض تصيب الحيوانات، ولا سيما المجترات الصغيرة، موضحة أن الحملة بدأت منذ شهر ومستمرة حتي تحصن الأغنام والماعز بالكامل، وأنه جرى رش حظائر الأهالي الخاصة بتربية الحيوانات ضد الطفيليات والحشرات التي تصيب جسم الحيوان وتصيبه بأمراض مثل الطاعون والحمي القلاعية.

٣٥ ألف رأس ثروة جنوب سيناء الحيوانية

وأكدت مديرة الطب البيطري، أن إجمالي عدد الثروة الحيوانية في محافظة جنوب سيناء يصل إلى 35 ألف رأس من الماشية والأبقار والأغنام والماعز والجمال، موضحة أن المحافظة انتهت من تجربة تلقيح 86 رأسا من الأغنام والماعز صناعيا، حيث جرى تنفيذ التجربة على مدار أسبوع في مدينتي طور سيناء ورأس سدر.