محافظ الغربية: 102 قافلة خدمية ومحو أمية 6596 شخص بزفتى..صور

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة نظمت 102 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية لتقديم كافة الخدمات بالمجان لأهالي قرى زفتى، وأشار إلى تنفيذ 12 قافلة تعليمية، وذكر أن عدد الدارسين بفصول محو الأمية وتعليم الكبار بلغ 11780 دارسا، نجح منهم 6596 دارسا.

وأكد «رحمي» أن القوافل تأتي في إطار سعي المحافظة إلى تنمية وبناء الإنسان، جنباً إلى جنب مع تجديد البنية التحتية لكافة القطاعات بجميع قرى زفتى، وذلك في إطار تنفيذ «رؤية مصر 2030» ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تجديد البنية التحتية بكل قطاعات قرى زفتى

وأضاف «رحمي» أن المحافظة نفذت عددا من المبادارت، منها إطلاق الهيئة العامة لتعليم الكبار 12 قافلة تعليمية، وفتح 80 فصلا واستكتاب 812 دارسا، مشيرا إلى أن عدد الدارسين بفصول محو الأمية وتعليم الكبار بلغ 11780 دارسا، نجح منهم 6596 دارسا في3437 فصلا.

قوافل متنوعة لخدمة أهالي زفتى

وأوضح محافظ الغربية، أن القوافل تنوعت ما بين 40 قافلة طبية وفرت الكشف والعلاج المجاني والتحويل لإجراء العمليات الجراحية، و21 قافلة بيطرية قدمت العلاج والإرشادات اللازمة، و19 قافلة اجتماعية لتقديم المساعدات ومعالجة العديد من المشكلات الاجتماعية المحلية، و22 قافلة زراعية لتقديم كافة الخدمات الإرشادية للمزارعين بالمجان لأهالي قرى زفتى.

وأضاف الدكتور رحمي أن المحافظة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومؤسسة حياة كريمة، أطلقت مبادرة حياة كريمة رقمية، وقدمت 8 دورات تدريبية، استفاد منها 276 متدربا.

كما نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية 9 ندوات إرشادية، استفاد منها 650 شخصا، كما أشاد المحافظ بدور المجلس القومي للمرأة الذي ساهم في إصدار 6517 بطاقة رقم قومي لنساء قرى زفتي، إلى جانب تنظيم 6 حملات طرق أبواب، استفاد منها 74 ألف شخص بالمركز، فضلا عن تنظيم 16 ندوة ودورة تدريبية لـ 1105 مستفيدا.

التنمية البشرية هي ركيزة الأمن المستدام

وأكد المحافظ، أن الإنسان هو العنصر المهم في هذا التطوير، إذ تمثل التنمية البشرية الركيزة الأساسية والاستراتيجية للأمن المستدام بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعمل على زيادة الخيارات المتوفرة للأفراد، من توفير حياة صحية بعيدة عن الأمراض، وزيادة انتشار المعرفة، وتوفير الموارد التي تساهم في وصول الأفراد إلى مستوى الحياة الكريمة.