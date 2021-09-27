مياه الدقهلية تستعد بإجراءات استباقية لموسم الأمطار والسيول

بدأت شركة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بقيادة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها محافظات الدقهلية خلال الموسم الماضي والتي كانت أعلى من المعدلات السنوية التي شهدتها المواسم الماضية، وذلك للعمل على التغلب على أي أمطار قادمة وحتى لا تتأثر البنية التحتية بمياه الأمطار.

نصر: تطهير جميع بالوعات الأمطار بالمحافظة

وشدد المهندس خالد حسين نصر، على سرعة الانتهاء من تنفيذ عدة إجراءات استباقية، استعدادًا لفصل الشتاء، ولأي أمطار أو سيول قد تحدث؛ حيث أمر بضرورة الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار بالمحافظة، وإصلاح أي تلفيات بها، وكذلك تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع؛ لزيادة طاقتها الاستيعابية، إلى جانب صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، وضع خطة لتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية، والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وكذلك تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار، ومدى كثافتها، وكذلك رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء.

وأوضح نصر، أنه يجرى التنسيق بين غرفة طوارئ الشركة، وغرفة عمليات المحافظة، والجهات المعنية، بالإضافة لمراجعة كافة المعدات، وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش.

وذكر أن ذلك يأتي ذلك بناءً على تعليمات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة استعداد كافة الشركات بمختلف المحافظات لموسم الشتاء والأمطار.