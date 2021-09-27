أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بأسواق الدقهلية.. تعرف عليها

شهدت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق محافظة الدقهلية حالة من الاستقرار بفضل توافر كافة السلع وتنوع أسعارها في مستوي متوسط بمعظم الأسعار وذلك بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021.

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام، جاءت كالتالي:

- فراخ بيضاء: وظهر لها 3 أسعار في السوق وهي: 29 – 30 – 31 جنيها للكيلو.

- فراخ فيومي: يتراوح سعر الكيلو من 50 جنيها إلى 52 جنيها.

- فراخ ساسو: 43 جنيها.

- فراخ أحمر بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 42 جنيها إلى 43 جنيها.

- بانية: يتراوح سعر الكيلو من 70 جنيها إلى 72 جنيها.

- دبابيس: يتراوح سعر الكيلو من 47 جنيها إلى 48 جنيها.

- أوراك: يتراوح سعر الكيلو من 33 جنيها إلى 34 جنيها.

- صدور بالعظم: 49 جنيها للكيلو.

- حمام كداب: يتراوح السعر من 57 جنيها إلى 58 جنيها للكيلو.

- شاورما فراخ: يتراوح سعر الكيلو من 73 جنيها إلى 75 جنيها.

- بط سوداني 55 جنيها.

- أرانب: يتراوح سعر الكيلو من 44 جنيها إلى 47 جنيها.

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحم بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلى 140 جنيها ووصل إلى 150 جنيها حسب المنطقة.

لحمة بلدي كبيرة: يتراوح سعر الكيلو من 90 جنيها إلى 100 جنيها.

سجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلى 130 جنيها.

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلى 140 جنيها ووصل إلى 150 جنيها في بعض المناطق.

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

- لحم برازيلي: 75 جنيها.

- لحم هندي: 50 جنيها.

- لحم سوادني: يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلى 85 جنيها.

- كبدة مستوردة: يتراوح سعر الكيلو من 50 جنيها إلى 65 جنيها.

- لحم جملي: يتراوح سعر الكيلو 80 جنيها إلى 90 جنيها ويصل إلى 100 جنيها في بعض المناطق.

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

- بوري: الكيلو عدد 3 سمكات تقريبا بمبلغ 55 جنيها، والكيلو 4 سمكات بسعر 55 جنيها.

- طوبار: يتراوح سعر الكيلو من 50 جنيها إلى 60 جنيها.

- جمبري: يتراوح السعر من 150 إلى 170 جنيها وإلى 200 جنيها للجامبو.

- سمك ماكريل: يتراوح سعر الكيلو من 45 جنيها إلى 50 جنيها.

- سردين: يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيها إلى 30 جنيها.

- سمك كليماري: 80 جنيها.

- سبيط: يتراوح السعر من 120 جنيها إلى 140 جنيها للكيلو.

- جندوفلي: 70 جنيها.