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السيسي: «ممكن يتقال سيب الوزراء يتكلموا عن التعديات وخليك جميل وحلو ..لأ مفيش حاجة اسمها كده»

السيسي عن إزالة التعديات: خصومتي مع الظلم والشر مش مع حد

كتب:

شريف سليمان
11:45 ص | الإثنين 27 سبتمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولين، بمواجهة التعديات على موارد الدولة المصرية، قائلا: «بقول للكل، لو سمحت متسكتش على الغلط، عشان مصلحة البلد دي مش عشان حد تاني، مفيش بيني وبين حد خصومة، لكن بيني وبين الشر والتعدي والظلم خصومة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، أنّه لن يقبل أي تعدٍ على موارد الدولة المصرية، متابعا: «عشان الأمور تبقى واضحة، ممكن يتقال أنت ليه بتحط نفسك في المجالات دي، ما تسيبهم، وزير الري يقول ووزير الزراعة يقول، أو رئيس الوزراء يقول، وأنت خليك جميل وخليك حلو، لأ مفيش حاجة اسمها كده».

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