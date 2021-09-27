مصر تدخل موسوعة «جينيس» بـ3 أرقام قياسية في محطات التحلية والمعالجة

سلم أحمد أبوبكر مقلد الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق لموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية في مصر، شهادات الموسوعة إلى كل من المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات.

المشروعات المصرية تلتزم بالمواصفات القياسية العالمية

وتأتي الأرقام القياسية الجديدة استمرارا لما تحققه المشروعات التنموية الكبرى من نتائج إيجابية تنعكس على الدولة المصرية وعلى المواطنين، ونظرا لما تتمتع به هذه المشروعات من مواصفات قياسية عالمية فقد نالت عددا من الشهادات العالمية، ومن بينها شهادات موسوعة «جينيس »للأرقام القياسية.

وأعلن المسؤولن عن موسوعة «جينيس»، في فيديو تسجيلي، شاهده الرئيس السيسي، منح مصر 3 شهادات من الموسوعة بخصوص إنشاء أكبر محطة معالجة وأكبر محطة تحلية وأكبر محطة معالجة بالأوزون.

جاء ذلك في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر قبل قليل، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

ومشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، يتكون من قناة مأخذ المياه المطلوبة معالجتها، وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، وجارٍ معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، إلى جانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.

وتضم المحطة مبنى طلمبات مأخذ المياه أحواض الخلط السريع وأحواض الخلط البطيء وأحواض الترسيب والمرشحات ذات الأقراص وأحواض الأوزون، وخزانات الكلور والمياه المعالجة، وخطوط معالجة الحمأة، وتضم أحواض تكثيف الحمأة ومباني التجفيف الميكانيكي ووحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية.